В Киеве работники ТЦК "мобилизовали" учителя физкультуры прямо на уроке

иллюстративное фото: из открытых источников

Представители ТЦК забрали учителя физкультуры прямо на уроке. Все происходило на виду у учащихся. Необычный случай произошел в Киеве на Подоле

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Реальный Киев.

По словам очевидцев, некоторые из присутствующих начали снимать видео, но администрация школы запретила его распространять.

"Учитель, которого вчера "упаковали" в Киеве, во время проверки документов вел себя агрессивно и пытался скрыться, из-за чего его и задержала полиция", – так в ТЦК прокомментировали вчерашний инцидент.

В ведомстве отметили, что после этого мужчина обновил данные и прошел ВЛК, а затем ему разъяснили и объяснили, как он может оформить отсрочку.

Как сообщалось, в Киеве возле ТЦК правоохранители избили мужчину. Инцидент произошел в конце октября. Правоохранителям уже доложено о подозрении.