05 ноября 2025, 12:59

В Киеве работники ТЦК "мобилизовали" учителя физкультуры прямо на уроке

05 ноября 2025, 12:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Представители ТЦК забрали учителя физкультуры прямо на уроке. Все происходило на виду у учащихся. Необычный случай произошел в Киеве на Подоле

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Реальный Киев.

По словам очевидцев, некоторые из присутствующих начали снимать видео, но администрация школы запретила его распространять.

"Учитель, которого вчера "упаковали" в Киеве, во время проверки документов вел себя агрессивно и пытался скрыться, из-за чего его и задержала полиция", – так в ТЦК прокомментировали вчерашний инцидент.

В ведомстве отметили, что после этого мужчина обновил данные и прошел ВЛК, а затем ему разъяснили и объяснили, как он может оформить отсрочку.

Как сообщалось, в Киеве возле ТЦК правоохранители избили мужчину. Инцидент произошел в конце октября. Правоохранителям уже доложено о подозрении.

Киев ТЦК мобилизация школа видео
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
