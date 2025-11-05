Фото: Нацполіція

Житель Києві організував схему для втечі військовозобов'язаних за кордон. На цьому він сподівався заробити по 20 тисяч доларів із кожного клієнта

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Києві чоловік вирішив заробити на тих, хто хоче втекти за кордон. Він шукав "клієнтів" серед знайомих чоловіків призовного віку. За його планом, переправлення мало відбуватися з Києва до Закарпатської області, після чого – пішки через кордон зі Словацькою Республікою в обхід пунктів пропуску.

З кожного клієнта він сподівався заробити 20 тисяч доларів. Проте під час зустрічі, де він отримав цю суму, він був затриманий.

Нагадаємо, раніше судили вчителя з Львівської області. Він організував схему для незаконного перетину кордону. За його словами, допомогу йому запропонував прикордонник, якого він зустрів на відпочинку.