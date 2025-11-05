У Києві ділок шукав клієнтів для втечі за кордон за 20 тисяч доларів
Житель Києві організував схему для втечі військовозобов'язаних за кордон. На цьому він сподівався заробити по 20 тисяч доларів із кожного клієнта
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
У Києві чоловік вирішив заробити на тих, хто хоче втекти за кордон. Він шукав "клієнтів" серед знайомих чоловіків призовного віку. За його планом, переправлення мало відбуватися з Києва до Закарпатської області, після чого – пішки через кордон зі Словацькою Республікою в обхід пунктів пропуску.
З кожного клієнта він сподівався заробити 20 тисяч доларів. Проте під час зустрічі, де він отримав цю суму, він був затриманий.
Нагадаємо, раніше судили вчителя з Львівської області. Він організував схему для незаконного перетину кордону. За його словами, допомогу йому запропонував прикордонник, якого він зустрів на відпочинку.