Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали на Полтавщине директора частного предприятия. Она обещала военному фейковую справку об ограничении в исполнении воинской обязанности по состоянию здоровья

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Правоохранители рассказали, что задержали директора частного предприятия. Она предлагала военному фейковую справку об ограничении в исполнении воинского долга по состоянию здоровья. Свои услуги она оценила в 6 тысяч долларов. Как известно, деньги предназначались в частности для передачи членам ВЛК.

"Проведено 14 санкционированных обысков по месту работы и проживания фигурантки и ее возможных сообщников. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, черновые записи, медицинская и другая документация, а также деньги в национальной и иностранной валюте. Фигурантке сообщено о подозрении в пособничестве по мероприятию в получении пособничества в размере по делу. Она находится под круглосуточным домашним арестом", – сообщили в полиции.

Женщине грозит от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества

