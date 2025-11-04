16:25  04 ноября
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
15:18  04 ноября
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
13:50  04 ноября
Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди
04 ноября 2025, 18:15

В Полтавской области "бизнесвумен" продавала военному справку за 6 тысяч долларов

04 ноября 2025, 18:15
Фото: Нацполиция
Правоохранители задержали на Полтавщине директора частного предприятия. Она обещала военному фейковую справку об ограничении в исполнении воинской обязанности по состоянию здоровья

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Правоохранители рассказали, что задержали директора частного предприятия. Она предлагала военному фейковую справку об ограничении в исполнении воинского долга по состоянию здоровья. Свои услуги она оценила в 6 тысяч долларов. Как известно, деньги предназначались в частности для передачи членам ВЛК.

"Проведено 14 санкционированных обысков по месту работы и проживания фигурантки и ее возможных сообщников. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, черновые записи, медицинская и другая документация, а также деньги в национальной и иностранной валюте. Фигурантке сообщено о подозрении в пособничестве по мероприятию в получении пособничества в размере по делу. Она находится под круглосуточным домашним арестом", – сообщили в полиции.

Женщине грозит от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества

Напомним, ранее на Прикарпатье разоблачили адвоката, предлагавшего женщине за 7 тысяч долларов перевести ее мужа на службу в тылу. Задержан злоумышленник, когда он получал часть денег.

полиция задержание уклонение от мобилизации
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Стало известно, когда в Киеве откроют главную елку страны
04 ноября 2025, 19:55
Бойцы спецназа показали кадры боев в Покровске
04 ноября 2025, 19:43
Зеленский обвинил Орбана в поддержке Путина
04 ноября 2025, 19:31
Препятствование деятельности ВСУ: в Одессе женщину осудили из-за TikTok-видео
04 ноября 2025, 18:40
Украинские военные отбили более двух десятков вражеских атак на Покровском направлении
04 ноября 2025, 18:34
Мошенники выманили 40 тысяч гривен у жителя Тернопольщины под предлогом участия в несуществующей программе
04 ноября 2025, 18:19
У Чернигова до сих пор нет реального резерва топлива для генераторов: начальник МВА о недостатках в подготовке к возможному блекауту
04 ноября 2025, 18:14
Бил по разным частям тела: во Львове мужчина жестоко избил свою тещу во время ссоры
04 ноября 2025, 17:55
Сердце уже не билось: в Харьковской области медики спасли жизнь женщины
04 ноября 2025, 17:35
