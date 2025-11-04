16:25  04 ноября
04 ноября 2025, 21:20

Полковник Минобороны переправлял уклонистов в Молдову: цена вопроса – 7,5 тысячи евро

04 ноября 2025, 21:20
Иллюстративное фото
Разоблачили заместителя одного из военных представительств Министерства обороны Украины. Как оказалось, он организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста за границу

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что военный пообещал мужчинам организовать доезд до государственной границы, а затем перейти через горно-лесистую местность Раховского района в Румынию. С этой целью он планировал использовать свой служебный автомобиль.

Такие "услуги" стоили 7,5 тысячи евро с каждого. Задержан полковник во время получения денег.

"Военнослужащему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины и за ходатайство прокуроров избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 908 тысяч гривен залога", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Закарпатской области задержан мужчина, который за 12,5 тыс. долларов пытался организовать схему незаконного пересечения границы.

