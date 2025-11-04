Скандальный киевский пункт ТЦК на ДВРЗ расформирован – нардеп

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Киеве расформирован скандальный распределительный пункт территориального центра комплектования (ТЦК), который располагался на ДВРЗ

Об этом сообщил народный депутат Федиенко, передает RegioNews.

По его словам, приказом начальника Киевского городского ТЦК от 13 сентября находившихся в этом пункте военнослужащих отправили в воинские части за пределами столицы.



Как известно, блоггерка Рамина Эсхакзай обнародовала фото из распределительного центра на ДВРЗ, где мобилизованные находились в антисанитарных условиях.

Как член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Федиенко обратился в Министерство обороны с просьбой предоставить разъяснения.

По его словам, судя по полученному ответу, приказ об образовании пункта был приостановлен, а Киевский городской сборный пункт был рассредоточен.

"Поеду проверю своими глазами…", – добавил нардеп.

Напомним, впоследствии в ТЦК подчеркнули, что эти материалы не подтверждены и не обязательно отражают реальное положение дел. В ведомстве подчеркнули, что условия необязательно должны быть классу "гостиница-люкс".