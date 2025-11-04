12:45  04 ноября
На Житомирщине мужчина угрожал полицейским гранатой и ножом
10:57  04 ноября
В Одессе задержали группу мужчин, снимавших золотые украшения с прохожих
08:16  04 ноября
В Сумской области будут судить врача за взятку в 20 тысяч гривен
UA | RU
UA | RU
04 ноября 2025, 12:56

Скандальный киевский пункт ТЦК на ДВРЗ расформирован – нардеп

04 ноября 2025, 12:56
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве расформирован скандальный распределительный пункт территориального центра комплектования (ТЦК), который располагался на ДВРЗ

Об этом сообщил народный депутат Федиенко, передает RegioNews.

По его словам, приказом начальника Киевского городского ТЦК от 13 сентября находившихся в этом пункте военнослужащих отправили в воинские части за пределами столицы.


Как известно, блоггерка Рамина Эсхакзай обнародовала фото из распределительного центра на ДВРЗ, где мобилизованные находились в антисанитарных условиях.

Как член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Федиенко обратился в Министерство обороны с просьбой предоставить разъяснения.

По его словам, судя по полученному ответу, приказ об образовании пункта был приостановлен, а Киевский городской сборный пункт был рассредоточен.

"Поеду проверю своими глазами…", – добавил нардеп.

Напомним, впоследствии в ТЦК подчеркнули, что эти материалы не подтверждены и не обязательно отражают реальное положение дел. В ведомстве подчеркнули, что условия необязательно должны быть классу "гостиница-люкс".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Киев нардеп мобилизация ТЦК военнообязанные условия распределительный пункт
В Одесской области мужчина напал на военного ТЦК и ударил ножом в грудь
03 ноября 2025, 19:35
Повесток станет больше: ТЦК могут получить доступ к базам налоговой службы
03 ноября 2025, 17:37
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди
04 ноября 2025, 13:50
Украинские военные уничтожили две лодки с оккупантами, пытавшимися форсировать Днепр
04 ноября 2025, 13:41
В Ровенской области подросток обжегся, разжигая печь бензином
04 ноября 2025, 13:37
Украина приблизилась к стандартам ЕС: принят закон о скоростном мобильном интернете
04 ноября 2025, 13:36
Россияне продвинулись в Харьковской и Донецкой областях
04 ноября 2025, 13:29
В Одессе будут судить бывшую почтальоншу, которая присваивала пенсии людей
04 ноября 2025, 13:24
В Житомирской области женщина повредила служебный автомобиль полиции во время вызова на домашнее насилие
04 ноября 2025, 13:18
В Одессе задержан злоумышленник, который за 5500 долларов обещал "отмазать" мужчину от армии и трудоустроить в СБУ
04 ноября 2025, 13:03
На Житомирщине мужчина угрожал полицейским гранатой и ножом
04 ноября 2025, 12:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Валерий Пекар
Все блоги »