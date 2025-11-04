12:45  04 листопада
На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
10:57  04 листопада
В Одесі затримали групу чоловіків, які знімали золоті прикраси з перехожих
08:16  04 листопада
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2025, 12:56

Скандальний київський пункт ТЦК на ДВРЗ розформовано – нардеп

04 листопада 2025, 12:56
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві розформували скандальний розподільчий пункт територіального центру комплектування (ТЦК), що розташовувався на ДВРЗ

Про це повідомив народний депутат Федієнко, передає RegioNews.

За його словами, наказом начальника Київського міського ТЦК від 13 вересня військовослужбовців, які перебували у цьому пункті, відправили до військових частин за межами столиці.


Як відомо, блогерка Раміна Есхакзай оприлюднила фото з розподільчого центру на ДВРЗ, де мобілізовані перебували в антисанітарних умовах.

Як член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Федієнко звернувся до Міністерства оборони з проханням надати роз'яснення.

За його словами, судячи з отриманої відповіді, наказ про утворення пункту було призупинено, а Київський міський збірний пункт розосередили.

"Поїду таки перевірю своїми очима…", – додав нардеп.

Нагадаємо, згодом у ТЦК наголосили, що ці матеріали не підтверджені і не обов’язково відображають реальний стан справ. У відомстві підкреслили, що умови необов'язково мають бути класу "готель-люкс".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Київ нардеп мобілізація ТЦК військовозобовʼязані умови розподільчий пункт
На Одещині чоловік напав на військового ТЦК та вдарив ножем в груди
03 листопада 2025, 19:35
Повісток стане більше: ТЦК можуть отримати доступ до баз податкової
03 листопада 2025, 17:37
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Житомирщині жінка пошкодила службовий автомобіль поліції під час виклику на домашнє насильство
04 листопада 2025, 13:18
В Одесі затримали зловмисника, який за 5500 доларів обіцяв "відмазати" чоловіка від армії та працевлаштувати до СБУ
04 листопада 2025, 13:03
На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
04 листопада 2025, 12:45
На Тернопільщині нетверезий водій BMW спричинив моторошну ДТП
04 листопада 2025, 12:35
Завищив тарифи на 3,7 млн грн: прокуратура повідомила про підозру екскерівнику "Львівгазу"
04 листопада 2025, 12:34
Пологи під обстрілами: у Запоріжжі жінки народжують передчасно через війну
04 листопада 2025, 12:26
Поліцейські з’ясовують обставини смерті двох працівників на підприємстві у Тернопільській області
04 листопада 2025, 12:22
Зберігав дитячу порнографію і розбещував 7 вихованок: на Херсонщині судитимуть батька-вихователя
04 листопада 2025, 12:18
На Полтавщині керівник підприємства, менеджер і колишній посадовець привласнили 5 млн грн на ремонті свердловин
04 листопада 2025, 12:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Пекар
Всі блоги »