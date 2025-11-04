Скандальний київський пункт ТЦК на ДВРЗ розформовано – нардеп

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Києві розформували скандальний розподільчий пункт територіального центру комплектування (ТЦК), що розташовувався на ДВРЗ

Про це повідомив народний депутат Федієнко, передає RegioNews.

За його словами, наказом начальника Київського міського ТЦК від 13 вересня військовослужбовців, які перебували у цьому пункті, відправили до військових частин за межами столиці.



Як відомо, блогерка Раміна Есхакзай оприлюднила фото з розподільчого центру на ДВРЗ, де мобілізовані перебували в антисанітарних умовах.

Як член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Федієнко звернувся до Міністерства оборони з проханням надати роз'яснення.

За його словами, судячи з отриманої відповіді, наказ про утворення пункту було призупинено, а Київський міський збірний пункт розосередили.

"Поїду таки перевірю своїми очима…", – додав нардеп.

Нагадаємо, згодом у ТЦК наголосили, що ці матеріали не підтверджені і не обов’язково відображають реальний стан справ. У відомстві підкреслили, що умови необов'язково мають бути класу "готель-люкс".