В Одессе рассматривали дело в отношении мужчины, напавшего на военного ТЦК. При этом на суде он заявил, что хотел только испугать потерпевшего

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Известно, что инцидент произошел 12 июня. Тогда работник ТЦК попросил мужчину предъявить ему документы. Однако одессит применил слезоточивый баллончик, а затем ударил его ножом в область грудной клетки. В результате инцидента военного госпитализировали.

Известно, что у потерпевшего были телесные повреждения в виде колото-резаной раны передней поверхности грудной клетки. На суде одессит признал свою вину. Он заявил, что не хотел вредить военному, а планировал только напугать его. Однако "во время этой стычки размахивал ножом и в ходе этого ударил потерпевшего".

Также он добровольно перечислил на украинское войско 250 тысяч гривен. Суд назначил ему пять лет лишения свободы, но заменил это наказание тремя годами испытательного срока.

Напомним, ранее на Волыни в селе Боратин между местными жителями и работниками ТЦК возник конфликт. Во время потасовки одному из военнослужащих сломали руку, когда тот производил предупредительные выстрелы. Относительно нарушителей применили слезоточивый газ.