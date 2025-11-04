12:45  04 ноября
На Житомирщине мужчина угрожал полицейским гранатой и ножом
10:57  04 ноября
В Одессе задержали группу мужчин, снимавших золотые украшения с прохожих
08:16  04 ноября
В Сумской области будут судить врача за взятку в 20 тысяч гривен
04 ноября 2025, 11:40

Смерть пациентки во время пластики: киевскому хирургу грозит тюрьма

04 ноября 2025, 11:40
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Киеве во время пластической операции по имплантации ягодиц скончалась 28-летняя женщина

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

После трагедии 50-летнему пластическому хирургу одной из частных клиник Подолу сообщили о подозрении.

По данным Подольской окружной прокуратуры, пациентка обратилась в клинику и в тот же день легла на операционный стол. Во время вмешательства у женщины внезапно упало давление и остановилось сердце. Реанимационные мероприятия не принесли результата – спасти ее не удалось.

Экспертиза установила, что медик использовал раствор Кляйна, в котором вместо лидокаина был применен лонгокаин в дозе, значительно превышающей допустимую. Это, вместе с другими нарушениями протоколов оказания медицинской помощи, и повлекло смерть пациентки.

Действия врача квалифицировали по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности до 5 лет или исправительных работ, или лишение свободы на срок до двух лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, двум врачам одесской частной клиники сообщили о подозрении в ненадлежащем лечении, повлекшем смерть пациента. Умерший был известным застройщиком и миллионером.

Ранее сообщалось, что медицинское сообщество заявило о преследовании врачей из-за ареста онколога.

