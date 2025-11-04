Смерть пациентки во время пластики: киевскому хирургу грозит тюрьма

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Киеве во время пластической операции по имплантации ягодиц скончалась 28-летняя женщина

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

После трагедии 50-летнему пластическому хирургу одной из частных клиник Подолу сообщили о подозрении.

По данным Подольской окружной прокуратуры, пациентка обратилась в клинику и в тот же день легла на операционный стол. Во время вмешательства у женщины внезапно упало давление и остановилось сердце. Реанимационные мероприятия не принесли результата – спасти ее не удалось.

Экспертиза установила, что медик использовал раствор Кляйна, в котором вместо лидокаина был применен лонгокаин в дозе, значительно превышающей допустимую. Это, вместе с другими нарушениями протоколов оказания медицинской помощи, и повлекло смерть пациентки.

Действия врача квалифицировали по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности до 5 лет или исправительных работ, или лишение свободы на срок до двух лет.

Досудебное расследование продолжается.

