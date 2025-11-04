12:45  04 листопада
04 листопада 2025, 11:40

Смерть пацієнтки під час пластики: київському хірургу загрожує тюрма

04 листопада 2025, 11:40
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Києві під час пластичної операції з імплантації сідниць померла 28-річна жінка

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Після трагедії 50-річному пластичному хірургу однієї з приватних клінік Подолу повідомили про підозру.

За даними Подільської окружної прокуратури, пацієнтка звернулася до клініки й того ж дня лягла на операційний стіл. Під час втручання у жінки раптово впав тиск і зупинилося серце. Реанімаційні заходи не дали результату – врятувати її не вдалося.

Експертиза встановила, що медик використав розчин Кляйна, у якому замість лідокаїну було застосовано лонгокаїн у дозі, що значно перевищувала допустиму. Це, разом з іншими порушеннями протоколів надання медичної допомоги, і спричинило смерть пацієнтки.

Дії лікаря кваліфікували за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади до 5 років, або виправних робіт, або позбавлення волі на строк до двох років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, двом лікарям одеської приватної клініки повідомили про підозру у неналежному лікуванні, яке призвело смерті пацієнта. Померлий був відомим забудовником і мільйонером.

Раніше повідомлялося, що медична спільнота заявила про переслідування лікарів через арешт онколога.

