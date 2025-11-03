14:09  03 ноября
03 ноября 2025, 12:50

В Харькове врач зарабатывала на справках для уклонистов

03 ноября 2025, 12:50
Фото: Нацполиция
В Харькове будут судить врача, который подделывал медицинские справки. Известно о не менее 19 ее клиентах

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Бывшая чиновник больницы помогала мужчинами уклоняться от мобилизации. В период с июля 2022 по март 2023 года врач организовала схему: она подделывала медицинские документы. В частности, акты осмотра, карты пациентов и выписки, в которые вносилась фиктивные диагнозы тяжелых неврологических болезней.

Таким образом она создавала основания для оформления группы инвалидности, что позволяло снять мужчин с военного учета и признать непригодными к службе. При этом ни один из ее 19 клиентов даже не проходил обследования.

"В настоящее время обвинительный акт был передан в Шевченковский районный суд города Харькова", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили адвоката, который во время консультации убедил клиента воспользоваться незаконной схемой получения отсрочки от мобилизации. Он предложил оформить фиктивное попечительство над лицом по инвалидности. В разговорах с женой клиента он просил 7 тысяч долларов за свои услуги.

