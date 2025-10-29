иллюстративное фото: из открытых источников

Медицинское сообщество заявило о преследовании врачей из-за ареста онколога, которого подозревают в смерти 62-летнего пациента-миллионера в Одессе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Украинская правда".

Решение суда взять онколога Виталия Русакова под домашний арест считают несправедливым его коллеги из профессионального сообщества врачей OncoHub и Свой.Док.

Медики заявляют, что судья не рассмотрел должным образом материалы дела и аргументы адвоката врача, поэтому "фактически лишил права защиты и пренебрег базовыми правами гражданина".

"В стране, где судебная система часто демонстрирует пристрастность, а государство не гарантирует реальную защиту врачам, единственным щитом остается профессиональное единство и солидарность", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, двум врачам одесской частной клиники сообщили о подозрении в ненадлежащем лечении, повлекшем смерть пациента. Умерший был известным застройщиком и миллионером.