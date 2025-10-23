Фото: Нацполиция

Взрывотехники полиции Киева изъяли два неразорвавшихся беспилотника из квартиры и балкона. Эти беспилотники влетели в дома в Деснянском и Оболонском районах

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Отмечается, что после вчерашнего обстрела в многоэтажке в двух районах Киева упали недетонировавшие вражеские беспилотники. Правоохранители безопасно изъяли их и вывезли на полигон, чтобы обезвредить.

"Полиция Киева призывает граждан быть бдительными и немедленно сообщать об обнаружении подозрительных предметов по номеру 102. Не пытайтесь самостоятельно затрагивать или перемещать такие объекты", - сообщили в полиции.

Также полицейские показали фото, как выглядели эти беспилотники.

Напомним, ранее в Днепровском районе Киева в результате вражеской атаки дронов произошел пожар в многоэтажке на уровне 8 и 9 этажей. Два человека погибли. Еще пятеро пострадали, среди них – двухлетний ребенок.