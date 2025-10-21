11:45  21 октября
В Никопольском районе 66-летняя женщина ранена во время обстрелов РФ

21 октября 2025, 19:25
Фото: глава Днепропетровской ОВА
Власти сообщают о многочисленных повреждениях инфраструктуры и ранении местной жительницы из-за обстрелов Никопольщины

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В Никопольском районе Днепропетровщины продолжаются обстрелы со стороны российских войск. Агрессор применял FPV-дроны и артиллерию, нанося удары по райцентру, а также Покровской и Мировской громадах.

Повреждены четыре пятиэтажных дома

В результате обстрелов пострадала 66-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести, сейчас она получает необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в результате ударов возник пожар, который оперативно ликвидировали спасательные службы.

Повреждены несколько объектов инфраструктуры: пострадали четыре пятиэтажных дома, два автомобиля и газопровод. Местные власти продолжают оценивать ущерб и восстанавливать поврежденные объекты.

Разрушение после обстрелов в Никопольском районе

В Синельниковском районе российские войска применили кассетные боеприпасы, больше всего пострадала Покровская громада. К счастью, среди гражданского населения потерпевших нет.

Ранее сообщалось про атаку дрона в Сумах, в результате которой ранения получили девять человек. Эксперты зафиксировали попадание в проезжую часть города.

