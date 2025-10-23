16:09  23 жовтня
14 років тюрми отримав агент РФ, який готував убивства громадських активістів в Одесі
13:48  23 жовтня
Київ готується до найважчого опалювального сезону за час війни – Кличко
13:35  23 жовтня
На окупованому Запоріжжі дітей змушують співати гімн РФ
23 жовтня 2025, 15:45

У киян на балконі та в квартирах "застрягли" два російських БпЛА

23 жовтня 2025, 15:45
Фото: Нацполіція
Вибухотехніки поліції Києва вилучили два безпілотники, які не розірвались, з квартири та балкону. Ці безпілотники влетіли в будинки в Деснянському та Оболонському районах 

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Зазначається, що після вчорашнього обстрілу в багатоповерхівці у двох районах Києва впали ворожі безпілотники, які не здетонували. Правоохоронці безпечно вилучили їх та вивезли на полігон аби знешкодити.

"Поліція Києва закликає громадян бути пильними та негайно повідомляти про виявлення підозрілих предметів за номером 102. Не намагайтеся самостійно торкатися або переміщувати такі об'єкти", - повідомили в поліції.

Також поліцейські показали фото, як виглядали ці безпілотники.

Нагадаємо, раніше у Дніпровському районі Києва внаслідок ворожої атаки дронів сталася пожежа у багатоповерхівці на рівні 8 та 9 поверхів. Двоє людей загинули. Ще п'ятеро постраждали, серед них – дворічна дитина.

обстріли окупанти Київська область
Атака на Київ: у ДСНС показали наслідки, постраждали 22 людини
22 жовтня 2025, 12:33
У Нікопольському районі 66-річна жінка поранена під час обстрілів РФ
21 жовтня 2025, 19:25
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Схопив ніж і напав: у Запоріжжі чоловік жорстоко вбив товариша під час застілля
23 жовтня 2025, 17:40
Україна повернула 1 000 тіл загиблих військових
23 жовтня 2025, 17:15
У Києві під час атаки РФ пошкоджено квартиру заступника начальника Полтавської ОВА
23 жовтня 2025, 16:59
5 тисяч доларів за мандрівку через Тису: на Закарпатті затримали організатора схеми для ухилянтів
23 жовтня 2025, 16:55
НАБУ розслідує ще одну справу щодо ексміністра національної єдності Чернишова
23 жовтня 2025, 16:25
У Харкові лікар "продавав" фіктивне лікування для ухилянта
23 жовтня 2025, 16:25
14 років тюрми отримав агент РФ, який готував убивства громадських активістів в Одесі
23 жовтня 2025, 16:09
Фронтмен "Бумбоксу" пояснив, чому не відмовиться від російськомовних пісень
23 жовтня 2025, 14:48
Напав на працівника СІЗО: ексголові Комісії з азартних ігор повідомили про підозру
23 жовтня 2025, 14:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
