Фото: Нацполіція

Вибухотехніки поліції Києва вилучили два безпілотники, які не розірвались, з квартири та балкону. Ці безпілотники влетіли в будинки в Деснянському та Оболонському районах

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Зазначається, що після вчорашнього обстрілу в багатоповерхівці у двох районах Києва впали ворожі безпілотники, які не здетонували. Правоохоронці безпечно вилучили їх та вивезли на полігон аби знешкодити.

"Поліція Києва закликає громадян бути пильними та негайно повідомляти про виявлення підозрілих предметів за номером 102. Не намагайтеся самостійно торкатися або переміщувати такі об'єкти", - повідомили в поліції.

Також поліцейські показали фото, як виглядали ці безпілотники.

Нагадаємо, раніше у Дніпровському районі Києва внаслідок ворожої атаки дронів сталася пожежа у багатоповерхівці на рівні 8 та 9 поверхів. Двоє людей загинули. Ще п'ятеро постраждали, серед них – дворічна дитина.