Атака на Киев: в ГСЧС показали последствия, пострадали 22 человека

Фото: ГСЧС Киева

В результате ночной атаки российских дронов и ракет по Киеву погибли два человека – мужчина и женщина 1956 и 1959 годов рождения. Еще 22 человека получили ранения, среди них – четверо детей

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Под ударом оказались шесть районов столицы: Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Голосеевский, Печерский и Соломенский.

Повреждены по меньшей мере десять жилых домов.

В Днепровском районе вспыхнул масштабный пожар, который спасатели уже локализовали. Психологи ГСЧС Киева оказали помощь 31 человеку.

К ликвидации последствий атаки привлечены более 340 спасателей и 83 единицы техники.

Напомним, этой ночью и утром противник нанес массированный удар по мирным городам с помощью ракет и дронов. В Днепровском районе Киева в результате вражеской атаки дронов произошел пожар в многоэтажке на уровне 8 и 9 этажей.

Затем президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночные и утренние обстрелы Россией украинских городов. По его словам, РФ не испытывает достаточного давления из-за затягивания войны.