09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
00:50  22 октября
Актриса Анна Саливанчук объяснила, зачем она делает горячие фото
22 октября 2025, 12:33

Атака на Киев: в ГСЧС показали последствия, пострадали 22 человека

22 октября 2025, 12:33
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Киева
Читайте також
українською мовою

В результате ночной атаки российских дронов и ракет по Киеву погибли два человека – мужчина и женщина 1956 и 1959 годов рождения. Еще 22 человека получили ранения, среди них – четверо детей

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Под ударом оказались шесть районов столицы: Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Голосеевский, Печерский и Соломенский.

Повреждены по меньшей мере десять жилых домов.

В Днепровском районе вспыхнул масштабный пожар, который спасатели уже локализовали. Психологи ГСЧС Киева оказали помощь 31 человеку.

К ликвидации последствий атаки привлечены более 340 спасателей и 83 единицы техники.

Напомним, этой ночью и утром противник нанес массированный удар по мирным городам с помощью ракет и дронов. В Днепровском районе Киева в результате вражеской атаки дронов произошел пожар в многоэтажке на уровне 8 и 9 этажей.

Затем президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночные и утренние обстрелы Россией украинских городов. По его словам, РФ не испытывает достаточного давления из-за затягивания войны.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
