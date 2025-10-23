Черный дым над Крещатиком: возле КГГА подожгли шины

Фото: Telegram/УС

В четверг утром неизвестный поджег шины у здания Киевской городской государственной администрации

Об этом пишет телеграмм-канал "Украина. Сейчас", передает RegioNews.

Отмечается, что над центром столицы поднялся густой черный дым.

Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

Обстоятельства инцидента и личность злоумышленника выясняют правоохранители.

Напомним, в Киеве вражеский беспилотный летательный аппарат типа "шахед" застрял в балконе одной из многоэтажек. К счастью, детонации не произошло, а жильцы дома не пострадали.