Черный дым над Крещатиком: возле КГГА подожгли шины
В четверг утром неизвестный поджег шины у здания Киевской городской государственной администрации
Об этом пишет телеграмм-канал "Украина. Сейчас", передает RegioNews.
Отмечается, что над центром столицы поднялся густой черный дым.
Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.
Обстоятельства инцидента и личность злоумышленника выясняют правоохранители.
Напомним, в Киеве вражеский беспилотный летательный аппарат типа "шахед" застрял в балконе одной из многоэтажек. К счастью, детонации не произошло, а жильцы дома не пострадали.
Во время ночной атаки в Киеве под удар попала синагогаВсе новости »
23 октября 2025, 10:41Взрыв на левом берегу Киева: жуткий момент попал на видео
22 октября 2025, 23:26В Киеве подростки жестоко избили девушку на территории конного клуба
22 октября 2025, 19:01
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
23 октября 2025, 13:48На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
23 октября 2025, 13:35Правоохранители разоблачили трех жителей Одесщины в сделках с огнестрельным оружием и боеприпасами
23 октября 2025, 13:33В Краматорске российский дрон унес жизни журналистки и оператора
23 октября 2025, 12:37ДТП в Киевской области: столкнулись иномарки, есть пострадавший
23 октября 2025, 12:35Зеленский о новых санкциях: нужно бить по "теневому флоту" РФ
23 октября 2025, 12:16В Днепре прямо рядом с магазином авто сбило велосипедиста
23 октября 2025, 11:35Россия запустила по Украине 130 дронов: сколько сбила ПВО
23 октября 2025, 11:30Из-за ударов РФ в Украине отключения света действуют в 12 областях
23 октября 2025, 11:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все блоги »