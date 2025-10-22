13:40  22 октября
22 октября 2025, 19:01

В Киеве подростки жестоко избили девушку на территории конного клуба

22 октября 2025, 19:01
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Подростки из одного клуба жестоко избили ровесницу из другого, видео инцидента быстро разлетелось по сети

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Киеве случился скандал в сфере конного спорта с участием подростков. По информации очевидцев, группа юношей и девушек из Equides Club напоила и жестоко избила ровесницу из другого столичного клуба – Balaton Horse Club. Инцидент был зафиксирован на видео, быстро распространившемся в социальных сетях, вызвав общественный резонанс.

По данным СМИ, руководство одного из клубов пытается снизить внимание к инциденту и не распространять информацию о произошедшем. В то же время, Федерация конного спорта Украины пока не предоставила официального комментария или реакции на инцидент.

Местные активисты и родители выражают беспокойство о безнаказанности и возможных последствиях для психического здоровья пострадавшей девушки.

Ранее сообщалось о случае буллинга во Львовской области, где девять подростков травили парня с инвалидностью. Среди обидчиков – дети в возрасте от 13 до 16 лет, среди которых три девушки.

