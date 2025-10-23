В Киеве вражеский "шахед" застрял в балконе многоэтажки

Фото: соцсети

Сегодня ночью в Киеве вражеский беспилотный летательный аппарат типа "шахед" застрял в балконе одной из многоэтажек

Об этом пишут в соцсетях, передает RegioNews.

К счастью, детонации не произошло, а жильцы дома не пострадали.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и работники ГСЧС.

Напомним, в столице в результате вражеской атаки этой ночью пострадали семь человек. Пятеро получили травмы, их госпитализировали, двое будут лечиться амбулаторно.

Впоследствии в ГСЧС рассказали о последствиях ночной атаки. Спасатели также показали масштабы причиненного ущерба в разных частях города.