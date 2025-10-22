Взрыв на левом берегу Киева: жуткий момент попал на видео
Местные телеграмм-каналы сообщили о мощном взрыве на левом берегу столицы в ночь на 22 октября
Кадры появились в сети, передает RegioNews.
Очевидцы опубликовали видео с момента инцидента — на кадрах видна вспышка и густой дым в Дарницком районе столицы.
По предварительным данным, пострадала женщина. Она оказалась непосредственно под обломками дрона.
"Вот почему нужно прятаться, когда есть угроза…", - пишут в соцсетях.
Напомним, в ночь на 22 октября Россия массированно атаковала энергетические объекты Украины. В нескольких областях, в частности, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Житомирской, Полтавской и Сумской, были введены аварийные отключения света. Впоследствии система перешла на графики стабилизационных отключений.
