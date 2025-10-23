Во время ночной атаки в Киеве под удар попала синагога
Во время ночной атаки России в Подольском районе Киева пострадали здание синагоги и рядом жилой дом
Об этом сообщил RegioNews со ссылкой на заявление главного раввина Украины Моше Асмана.
Главный раввин показал последствия удара, отметив, что попадание произошло неподалеку от места, где обычно собираются люди на молитву.
Напомним, в столице в результате вражеской атаки этой ночью пострадали семь человек. Пятеро получили травмы, их госпитализировали, еще двое будут лечиться амбулаторно.
Впоследствии в ГСЧС рассказали о последствиях ночной атаки. Спасатели также показали масштабы причиненного ущерба в разных частях города.
