09:26  23 жовтня
У Києві ворожий "шахед" застряг у балконі багатоповерхівки
08:24  23 жовтня
На Львівщині судитимуть чоловіка за зухвале пограбування АЗС
00:30  23 жовтня
Викликали швидку: співачка Lida Lee потрапила в жорстку ДТП на зйомках
23 жовтня 2025, 11:50

Чорний дим над Хрещатиком: біля КМДА підпалили шини

23 жовтня 2025, 11:50
Фото: Telegram/УС
У четвер вранці невідомий підпалив шини біля будівлі Київської міської державної адміністрації

Про це пише телеграм-канал "Україна. Сейчас", передає RegioNews.

Зазначається, що над центром столиці піднявся густий чорний дим.

Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання.

Обставини інциденту та особу зловмисника наразі з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві ворожий безпілотний літальний апарат типу "шахед" застряг у балконі однієї з багатоповерхівок. На щастя, детонації не сталося, а мешканці будинку не постраждали.

