22 октября 2025, 11:41

В Киеве обломок дрона попал в дом посла Украины в США: Стефанишина рассказала детали

22 октября 2025, 11:41
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook/Olga Stefanyshyna
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что сегодня ночью в их дом на Русановке попал обломок шахеда

Об этом она написала в соцсетях, передает RegioNews.

К счастью, попадание пришлось в нежилую часть дома, и никто не пострадал. Посол рассказала, что она и дети были в ванной, когда раздались удары. "Было очень громко", – отметила Ольга Стефанишина.

"Дети испугались, но не сильно. Я, как всегда в такие моменты, заказывала что-то хорошее в Интернете. В этот раз это новая книга Халеда Госсейни", – добавила посол.

"Вода и свет в доме пока есть, помощь не нужна. Спасибо всем, кто спросил, как мы. Вы знаете, как это ценно", – написала Стефанишина.

Напомним, этой ночью и утром противник нанес массированный удар по мирным городам с помощью ракет и дронов. Обстрелы охватили несколько районов Киевской области. В результате атаки погибли четыре человека, среди которых шестимесячный младенец и двенадцатилетняя девочка.

В Киеве также есть погибшие и пострадавшие, в том числе двухлетний ребенок.

Затем президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночные и утренние обстрелы Россией украинских городов. По его словам, РФ не испытывает достаточного давления из-за затягивания войны.

