Атака на Київ: у ДСНС показали наслідки, постраждали 22 людини

Фото: ДСНС Києва

Унаслідок нічної атаки російських дронів та ракет по Києву загинули двоє людей – чоловік і жінка 1956 та 1959 років народження. Ще 22 особи отримали поранення, серед них – четверо дітей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що під ударом опинилися шість районів столиці: Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський, Печерський та Солом’янський.

Пошкоджено щонайменше десять житлових будинків.

У Дніпровському районі спалахнула масштабна пожежа, яку рятувальники вже локалізували. Психологи ДСНС Києва надали допомогу 31 людині.

До ліквідації наслідків атаки залучено понад 340 рятувальників і 83 одиниці техніки.

Нагадаємо, цієї ночі та вранці противник завдав масованого удару по мирних містах за допомогою ракет і дронів. У Дніпровському районі Києва внаслідок ворожої атаки дронів сталася пожежа у багатоповерхівці на рівні 8 та 9 поверхів.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував нічні та ранкові обстріли Росією українських міст. За його словами, РФ не відчуває достатнього тиску за затягування війни.