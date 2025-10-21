Справа про сексуальне насильство: у ексдиректора Молодого театру Білоуса проводять обшуки – ЗМІ

Фото: Українська правда

У вівторок, 21 жовтня, поліція проводить обшуки у колишнього директора Молодого театру Андрія Білоуса. Його звинувачували в сексуальних домаганнях

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерела, передає RegioNews.

За даними видання, слідчі дії відбуваються у рамках справи щодо зґвалтування та сексуального насильства стосовно студенток.

Як відомо, Андрій Білоус також є завідувачем другої кафедри акторського мистецтва та режисури драми в Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені І.К. Карпенка-Карого.

Інших деталей наразі немає.

Що відомо про скандал у Молодому театрі

На початку січня 2025 року у мережі почала поширюватися інформація, що начебто керівник Молодого театру і викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого Андрій Білоус звинувачується студентами вишу в харасменті. Цьому передував злам YouTube та Tik-Tok каналів курсу акторської майстерності від Білоусова. Тоді ж назви цих каналів змінили на "Ґвалтівник Білоуса".

Імовірних жертв домагань підтримали Марія Єфросиніна, Ада Роговцева, колектив театру Лесі Українки у Львові та інші.

Наказ про тимчасове відсторонення Білоуса видали 11 лютого – наступного дня після акції під стінами КМДА з вимогою відреагувати на звинувачення на адресу керівника Молодого театру.

Згодом актори та працівники Молодого театру подали колективну заяву до КМДА з проханням звільнити Білоуса. Тоді заяву підтримали 46 працівників, а 94 виступили за те, щоб залишити його в театрі.

З березня звинувачений у домаганнях режисер зазначив, що повернувся на посаду директора – художнього керівника Молодого театру, оскільки більшість колективу його підтримує.

У травні Андрій Білоус залишив посаду директора-художнього керівника Київського академічного Молодого театру. Заяву на звільнення він написав за згодою сторін.

