Фото: Нацполиция

В Киеве в одной из лесопарковых зон обнаружили тело мужчины. Это произошло рядом с автостанцией в Подольском районе

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В Подольском районе нашли тело мужчины. Личность погибшего идентифицировали. Им оказался 66-летний местный житель. На его теле были обнаружены многочисленные телесные повреждения.

Оказалось, что к смертельному избиению причастен 46-летний житель Киева. Мужчины распивали алкогольные напитки. Впоследствии между ним произошла ссора. Тогда злоумышленник нанес "оппоненту" смертельные удары. Затем он спрятал его тело под слоем опавших листьев в парке.

Теперь задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним о шокирующем случае в Криворожском районе, 29-летний мужчина убил женщину и пытался скрыть преступление в колодце.