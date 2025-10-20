20:15  20 октября
Смертельное ДТП в Полтавской области: погибли три человека
В Киеве частично запретили движение по Подольскому мосту
В Украине резко потеплеет, синоптикиня сделала утешительный прогноз
20 октября 2025, 19:35

Избил до смерти и спрятал тело в парке: в Киеве задержали мужчину, убившего знакомого

20 октября 2025, 19:35
Фото: Нацполиция
В Киеве в одной из лесопарковых зон обнаружили тело мужчины. Это произошло рядом с автостанцией в Подольском районе

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В Подольском районе нашли тело мужчины. Личность погибшего идентифицировали. Им оказался 66-летний местный житель. На его теле были обнаружены многочисленные телесные повреждения.

Оказалось, что к смертельному избиению причастен 46-летний житель Киева. Мужчины распивали алкогольные напитки. Впоследствии между ним произошла ссора. Тогда злоумышленник нанес "оппоненту" смертельные удары. Затем он спрятал его тело под слоем опавших листьев в парке.

Теперь задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним о шокирующем случае в Криворожском районе, 29-летний мужчина убил женщину и пытался скрыть преступление в колодце.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
