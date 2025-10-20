Избил до смерти и спрятал тело в парке: в Киеве задержали мужчину, убившего знакомого
В Киеве в одной из лесопарковых зон обнаружили тело мужчины. Это произошло рядом с автостанцией в Подольском районе
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
В Подольском районе нашли тело мужчины. Личность погибшего идентифицировали. Им оказался 66-летний местный житель. На его теле были обнаружены многочисленные телесные повреждения.
Оказалось, что к смертельному избиению причастен 46-летний житель Киева. Мужчины распивали алкогольные напитки. Впоследствии между ним произошла ссора. Тогда злоумышленник нанес "оппоненту" смертельные удары. Затем он спрятал его тело под слоем опавших листьев в парке.
Теперь задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
