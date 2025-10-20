В Киеве установили причину смерти предпринимателя, тело которого нашли в машине 11 октября

Фото: пресс-служба полиции

Правоохранители завершили первичную проверку обстоятельств смерти 32-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в салоне его автомобиля в Оболонском районе 11 октября 2025 года. Полицейские подтвердили, что смерть наступила в результате самоубийства

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По данным следствия, погибший – предприниматель и блогер, работавший с криптовалютами. Накануне трагедии он сообщал близким об ухудшении эмоционального состояния из-за финансовых затруднений и направил прощальное сообщение. Ночью мужчина припарковал автомобиль у многоэтажки и произвел выстрел в голову из зарегистрированного оружия.

Константин Ганич. Фото: из открытых источников

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство". Полиция продолжает досудебное расследование по установлению всех деталей происшествия.

Как известно, крипторинок резко обрушился после заявления президента США Дональда Трампа о дополнительных 100% пошлинах на китайские товары и усилении контроля за экспортом ПО. Только за первый час ликвидированы позиции более чем на 6 млрд долларов. Это самый большой коллапс крипторинки с начала апреля.

