В Киеве суд вынес приговор мошеннику, обманувшему пенсионерку на 187 тыс. грн

Голосеевский районный суд Киева вынес приговор 28-летнему мужчине из Одесщины, который обманул 88-летнюю киевлянку по схеме "Ваш родственник в беде"

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что мошенник выманил у женщины около 187 тысяч гривен, якобы на лечение дочери после ДТП.

По данным полиции, потерпевшая передала деньги пришедшему домой "помощнику", а на следующее утро, связавшись с дочерью, поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась к правоохранителям.

Мужчина уже отбывал наказание за имущественные преступления.

Следователи объявили ему подозрение, а после сбора улик обвинительный акт направили в суд.

На днях суд вынес ему приговор – четыре года лишения свободы.

