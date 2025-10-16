Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Спортсмен рассказал правоохранителям, что с 2011 года до конца 2021 года профессионально играл в футбол в украинских клубах. За этот период он получил гражданство Украины и купил дом за 700 тысяч долларов. Уже в конце 2021 года он уехал в Бразилию, работать в другом клубе. Затем спортсмен узнал, что его дом в Киевской области незаконно продали неизвестному лицу.

Документы говорят, что в декабре 2023 якобы дом продал от имени владельца его представитель по доверенности, удостоверенной третьим секретарем по консульским вопросам Посольства Украины в Королевстве Бельгия. Однако футболист убежден, что никаких доверенностей не подписывал.

Загранпаспорт подтверждает, что он ни разу не пересекал границу с Бельгией. Посольство Украины в Королевстве Бельгия сообщило, что потерпевший к ним для совершения нотариальных действий не обращался и доверенность там ему не удостоверялась.

Сейчас дом был признан вещественным доказательством. Жилье арестовал суд. В реестре владельцем дома является мужчина, полный тезка которого имеет аккаунт в Linkedin и называет себя спортивным аналитиком.

