16 октября 2025, 12:45

Под Киевом мошенники продали дом футболиста

16 октября 2025, 12:45
Иллюстративное фото
Шевченковский районный суд Киева арестовал здание площадью 544 кв.м. в деревне Стоянка Киевской области. Как оказалось, дом был продан мошенниками незаконно

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Спортсмен рассказал правоохранителям, что с 2011 года до конца 2021 года профессионально играл в футбол в украинских клубах. За этот период он получил гражданство Украины и купил дом за 700 тысяч долларов. Уже в конце 2021 года он уехал в Бразилию, работать в другом клубе. Затем спортсмен узнал, что его дом в Киевской области незаконно продали неизвестному лицу.

Документы говорят, что в декабре 2023 якобы дом продал от имени владельца его представитель по доверенности, удостоверенной третьим секретарем по консульским вопросам Посольства Украины в Королевстве Бельгия. Однако футболист убежден, что никаких доверенностей не подписывал.

Загранпаспорт подтверждает, что он ни разу не пересекал границу с Бельгией. Посольство Украины в Королевстве Бельгия сообщило, что потерпевший к ним для совершения нотариальных действий не обращался и доверенность там ему не удостоверялась.

Сейчас дом был признан вещественным доказательством. Жилье арестовал суд. В реестре владельцем дома является мужчина, полный тезка которого имеет аккаунт в Linkedin и называет себя спортивным аналитиком.

Напомним, СБУ разоблачила международную сеть мошеннических колцентров, которая годами обманывала граждан ЕС и Турции. Операторы выманивали средства, обещая "выгодные" инвестиции или товары.

