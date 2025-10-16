Фото: Нацполиция

В Киеве женщина решила отомстить родственнице. Теперь ей может грозить заключение

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews .

23-летняя киевлянка обратилась к стражам порядка. Она рассказала о возгорании входной двери ее квартиры в многоэтажном доме. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Впоследствии оказалось, что к инциденту причастна мать потерпевшей. Между ними был конфликт. Поэтому женщина решила отомстить дочери: она пришла к подъезду заявительницы и зажигалкой подожгла входную дверь в ее квартиру.

"Следователи, при процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры сообщили киевлянке о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное повреждение имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

