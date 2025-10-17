Нетверезий киянин заблокував дорогу та розбив скло автобуса: отримав понад 5 років тюрми

Фото: Національна поліція

У Києві 23-річний чоловік отримав обвинувальний вирок за хуліганські дії в громадському транспорті та невиконання умов іспитового терміну

Про це повідомила столинча поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався у Дніпровському районі.

У вересні цього року правопорушник, перебуваючи напідпитку, заблокував проїжджу смугу та перекрив рух водіям. Після зауваження водія автобуса молодик вибив скло у дверях транспортного засобу, зайшов у салон та почав чіплятись до пасажирів.

На місце події прибули поліцейські, які задокументували порушення.

Як встановило слідство, чоловік на момент скоєння злочину перебував на іспитовому терміні за попередній наркозлочин.

Суд врахував невідбуту частину покарання та призначив йому обмеження волі строком на один рік, а також додав невідбуту частину покарання за наркозлочин.

У підсумку киянин проведе у в'язниці 5 років і 3 місяці.

