В Киеве неизвестные избили военного: полиция говорит об инсценировке

В Киеве на улице Паньковской трое неизвестных несколько раз ударили мужчину в военной форме и сбросили его с колесного кресла на землю

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

В понедельник, 13 октября, в киевских телеграмм-каналах появилось соответствующее видео.

По факту публикации на место происшествия выехали наряды полиции и следственно-оперативная группа Голосеевского района.

До этого каких-либо обращений от граждан не поступало.

Полицейские опросили свидетелей и просмотрели видео с камер наблюдения. Предварительно установлено, что инцидент был инсценирован, вероятно, в целях провокации.

Сейчас правоохранители устанавливают всех участников события.

