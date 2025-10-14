07:17  14 октября
14 октября 2025, 10:29

В Киеве неизвестные избили военного: полиция говорит об инсценировке

14 октября 2025, 10:29
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Киеве на улице Паньковской трое неизвестных несколько раз ударили мужчину в военной форме и сбросили его с колесного кресла на землю

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

В понедельник, 13 октября, в киевских телеграмм-каналах появилось соответствующее видео.

По факту публикации на место происшествия выехали наряды полиции и следственно-оперативная группа Голосеевского района.

До этого каких-либо обращений от граждан не поступало.

Полицейские опросили свидетелей и просмотрели видео с камер наблюдения. Предварительно установлено, что инцидент был инсценирован, вероятно, в целях провокации.

Сейчас правоохранители устанавливают всех участников события.

Напомним, в Харькове произошел инцидент со стрельбой, в котором пострадал ветеран ВСУ. Между двумя мужчинами возникла ссора, во время которой 43-летний мужчина получил травматический пистолет ПМР 9 мм и ранил 22-летнего ветерана, который во время военной службы потерял ногу.

