В Харькове мужчина стрелял в ветерана ВСУ: нападавшего задержали
В Харькове правоохранители оперативно установили личность и задержали мужчину, который выстрелил из травматического пистолета в ветерана и стал избивать его руками и ногами
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 3 августа, у многоквартирного дома по улице 92-й бригады.
Между двумя мужчинами возник конфликт. Во время ссоры 43-летний мужчина получил травматический пистолет ПМР 9 мм и выстрелил в 22-летнего ветерана ВСУ, который во время службы потерял ногу.
Пострадавший находится в больнице и получает медицинскую помощь.
Злоумышленник задержан по месту жительства. Ему планируют объявить подозрение.
Напомним, в Ивано-Франковске избили офицера "Азова" Андрея Кориневича. Инцидент произошел в июне. Впоследствии выяснилось, что двое нападавших оказались военными из 3-й отдельной штурмовой бригады.