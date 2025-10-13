20:59  13 октября
В Харькове мужчина воровал машины с помощью эвакуатора

Фото: Нацполиция
В Харькове разоблачили схему угона автомобилей из-за фиктивной эвакуации. Задержали 34-летнего мужчину

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

34-летний местный житель причастен к, по меньшей мере, к трем угонам автомобилей в городе. Известно, что раньше у него уже были проблемы с законом. Злоумышленник придумал новую схему: он притворялся владельцем неисправного автомобиля, вызвал эвакуатор и транспортировал чужие машины в гаражный кооператив. Таким образом, он украл ВАЗ 21099, DC7 и Honda Accord.

Правоохранителям он признался в своей вине. Полиция уже разыскала все украденные автомобили. Транспортные средства были возвращены владельцам.

"По этим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством)", сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Днепре мужчина украл скутер. После этого на угнанном транспорте в пьяном состоянии он устроил погоню от полиции.

