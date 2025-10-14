11:15  14 жовтня
У Львові затримали агентів РФ, які думали, що працюють на СБУ
07:17  14 жовтня
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
01:35  14 жовтня
В Україні подорожчало будівництво житла
14 жовтня 2025, 10:29

В Києві невідомі побили військового: поліція говорить про інсценування

14 жовтня 2025, 10:29
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Києві на вулиці Паньківській троє невідомих декілька разів вдарили чоловіка у військовій формі та скинули його з крісла колісного на землю

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що в понеділок, 13 жовтня, в київських телеграм-каналах з'явилось відповідне відео.

За фактом публікації на місце події виїхали наряди поліції та слідчо-оперативна група Голосіївського району.

До цього будь-яких звернень від громадян не надходило.

Поліцейські опитали свідків та переглянули відеозаписи з камер спостереження. Попередньо встановлено, що інцидент був інсценований, ймовірно, з метою провокації.

Наразі триває встановлення всіх учасників події.

Нагадаємо, у Харкові стався інцидент зі стріляниною, в якому постраждав ветеран ЗСУ. Між двома чоловіками виникла сварка, під час якої 43-річний чоловік дістав травматичний пістолет ПМР 9 мм і поранив 22-річного ветерана, який під час військової служби втратив ногу.

