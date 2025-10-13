Не понравилось фото: киевлянин избил и ограбил девушку на свидании

Фото: Национальная полиция

В Печерском районе Киева полиция задержала 22-летнего местного жителя, который во время свидания напал на 26-летнюю девушку и отобрал у нее деньги

Об этом сообщили столичные правоохранители, передает RegioNews.

Отмечается, что девушка познакомилась с парнем по Интернету и согласилась на встречу в квартире.

Во время свидания между ними возник конфликт, во время которого злоумышленник получил пневматический пистолет и начал бить жертву по голове, нанося также удары ногами. После этого он забрал 500 гривен и скрылся.

Правоохранители быстро установили личность нападающего и задержали его в квартире товарища. В ходе обыска изъят пневматический пистолет, который использовался во время преступления.

По словам задержанного, нападение было совершено из-за того, что девушка не соответствовала фото на сайте знакомств.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении. Ему светит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

