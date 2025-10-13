12:50  13 октября
Трактор поднимали с воды: в Ровенской области тракторист погиб в ДТП
Не понравилось фото: киевлянин избил и ограбил девушку на свидании
Штормовой ветер и заморозки: синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды
13 октября 2025, 10:44

Не понравилось фото: киевлянин избил и ограбил девушку на свидании

13 октября 2025, 10:44
Фото: Национальная полиция
В Печерском районе Киева полиция задержала 22-летнего местного жителя, который во время свидания напал на 26-летнюю девушку и отобрал у нее деньги

Об этом сообщили столичные правоохранители, передает RegioNews.

Отмечается, что девушка познакомилась с парнем по Интернету и согласилась на встречу в квартире.

Во время свидания между ними возник конфликт, во время которого злоумышленник получил пневматический пистолет и начал бить жертву по голове, нанося также удары ногами. После этого он забрал 500 гривен и скрылся.

Правоохранители быстро установили личность нападающего и задержали его в квартире товарища. В ходе обыска изъят пневматический пистолет, который использовался во время преступления.

По словам задержанного, нападение было совершено из-за того, что девушка не соответствовала фото на сайте знакомств.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении. Ему светит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, ранее в Днепровском районе столицы 23-летний киевлянин набросился с кулаками на девушку после того, как она сделала ему замечание из-за попытки пройти в кассу без очереди. Девушку госпитализировали с многочисленными ушибами и переломом челюсти.

09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
