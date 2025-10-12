Фото: иллюстративное

В Оболонском районе во время Шаббата произошел инцидент с применением слезоточивого газа возле синагоги

Об этом сообщает Киевская еврейская громада на Оболони, передает RegioNews.

Инцидент произошел 11 октября около 15:00. Группа молодых людей подошла к зданию религиозной общины и начала демонстративно показывать нацистские символы и выкрикивать антисемитские лозунги.

По данным громады, один из членов синагоги, заметив хулиганов, вышел им навстречу. После того, как они заметили на нем религиозные атрибуты – кипу и цицит – мужчина получил удар слезоточивым газом из двух баллончиков. В результате нападения он получил ожоги глаз и кожи. В общине этот инцидент назвали целенаправленным и жестоким антисемитским актом, отмечая, что еще вечером накануне неизвестные демонстрировали подобные провокации возле синагоги.

В полиции Киева подтвердили факт нападения и отметили, что о нем правоохранителям стало известно из социальных сетей. Правоохранители проводят проверку обстоятельств происшествия. Они устанавливают всех участников инцидента и устанавливают детали. Также решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Ранее сообщалось, в Ивано-Франковске во время минуты молчания мужчина совершил нацистский жест. Сейчас полиция проводит проверку обстоятельств инцидента и выясняет его детали.