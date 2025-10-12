Фото: пресс-служба полиции

В Дарницком районе Киева полиция привлекла к ответственности мужчину, который на улице угрожал музыканту в инвалидном кресле

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

По сообщению правоохранителей, инцидент произошел несколько дней назад. Неизвестный подошел к исполнителю и потребовал, чтобы тот спел песню на русском языке. На отказ мужчина начал выражаться нецензурной бранью и угрожал физической расправой.

Полиция начала проверку после того, как инцидент был обнародован в социальных сетях. При участии специалистов по криминальному анализу удалось установить личность нарушителя. Им оказался 29-летний житель Дарницкого района. Сам мужчина объяснил свои действия тем, что был пьян, однако четких объяснений дать не смог.

Правоохранители доставили мужчину в Дарницкое управление полиции. Там на него составили административный материал по статье 173 КУоАП – мелкое хулиганство. Полиция напоминает гражданам, что любые попытки угроз или насилия на улицах города наказываются по закону, а свидетели инцидентов могут обращаться к правоохранителям для фиксации правонарушений.

