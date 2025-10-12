16:13  12 октября
Шестилетняя гимнастка из Львовской области установила мировой рекорд – 223 подъема с переворотом
09:59  12 октября
В Днепре 15-летнему парню оторвало палец в результате взрыва неизвестного предмета
13:01  12 октября
В Киеве полиция задержала мужчину, требовавшего от музыканта исполнить российские песни
12 октября 2025, 16:38

В Киеве 30-летнему мужчине сообщили о подозрении за стрельбу в баре на Печерске

12 октября 2025, 16:38
Фото: Киевская городская прокуратура
30-летний житель столицы во время ссоры с другой компанией достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

После этого мужчина продолжил хулиганские действия – разбивал посуду в заведении и угрожал персоналу и посетителям, которые пытались его успокоить. Оперативники УСР и ДСР Нацполиции задержали участников драки. Изъятое оружие направили на экспертизу, а свидетели конфликта, в частности девушка, попавшая на видео, отказываются давать показания.

Действия подозреваемого квалифицировали по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины как хулиганство с особой дерзостью, с применением предмета, подготовленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Мужчина во время конфликта в баре

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о содержании мужчины под стражей, но суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Решение обжалуют в апелляционном порядке.

Напомним, в Одессе водитель Range Rover открыл стрельбу по пешеходам на Фонтанской дороге после ссоры, которая началась из-за перехода дороги. По данным следствия, мужчина несколько раз выстрелил в сторону людей из травматического пистолета.

Киев стрельба Печерск подозрение бар хулиганство
