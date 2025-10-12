Фото: Киевская городская прокуратура

30-летний житель столицы во время ссоры с другой компанией достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

После этого мужчина продолжил хулиганские действия – разбивал посуду в заведении и угрожал персоналу и посетителям, которые пытались его успокоить. Оперативники УСР и ДСР Нацполиции задержали участников драки. Изъятое оружие направили на экспертизу, а свидетели конфликта, в частности девушка, попавшая на видео, отказываются давать показания.

Действия подозреваемого квалифицировали по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины как хулиганство с особой дерзостью, с применением предмета, подготовленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Мужчина во время конфликта в баре

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о содержании мужчины под стражей, но суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Решение обжалуют в апелляционном порядке.

