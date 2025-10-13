10:44  13 жовтня
Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні
08:57  13 жовтня
На Дніпропетровщині мікроавтобус перекинувся в кювет – постраждала жінка
06:54  13 жовтня
Штормовий вітер і заморозки: синоптики попереджають українців про погіршення погоди
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2025, 10:44

Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні

13 жовтня 2025, 10:44
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Печерському районі Києва поліція затримала 22-річного місцевого мешканця, який під час побачення напав на 26-річну дівчину та відібрав у неї гроші

Про це повідомили столичні правоохоронці, передає RegioNews.

Зазначається, що дівчина познайомилася з хлопцем через Інтернет і погодилася на зустріч у квартирі.

Під час побачення між ними виник конфлікт, під час якого зловмисник дістав пневматичний пістолет та почав бити жертву по голові, завдаючи також ударів ногами. Після цього він забрав 500 гривень і втік.

Правоохоронці швидко встановили особу нападника та затримали його у квартирі товариша. Під час обшуку вилучено пневматичний пістолет, який використовувався під час злочину.

За словами затриманого, напад було скоєно через те, що дівчина не відповідала фото на сайті знайомств.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому світить до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, раніше у Дніпровському районі столиці 23-річний киянин накинувся з кулаками на дівчину після того, як вона зробила йому зауваження через спробу пройти до каси без черги. Дівчину госпіталізували з численними забоями та переломом щелепи.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ поліція Побиття Пограбування дівчина побачення хлопець Печерський район
У Києві 30-річному чоловіку повідомили про підозру за стрілянину у барі на Печерську
12 жовтня 2025, 16:38
У Києві поліція затримала чоловіка, який вимагав від музиканта виконати російські пісні
12 жовтня 2025, 13:01
У Києві стався напад на синагогу – молодики застосували сльозогінний газ і показували нацистські символи
12 жовтня 2025, 12:29
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
У Запоріжжі дезертир готував теракт
13 жовтня 2025, 12:30
Аварійні відключення 13 жовтня: де в Україні немає світла через атаки РФ
13 жовтня 2025, 12:12
На Чернігівщині російський дрон влучив у магазин: загинув чоловік
13 жовтня 2025, 11:47
Харківщина та міжнародні партнери створюють нову модель безпеки: що зміниться в освіті та медицині
13 жовтня 2025, 11:31
На Вінниччині судили прикордонника, який допомагав ухилянту за 4 тисячі доларів
13 жовтня 2025, 11:15
У Ніжині російський удар пошкодив промислове підприємство
13 жовтня 2025, 11:04
Російський дрон атакував Суми: у ДСНС розповіли про наслідки
13 жовтня 2025, 10:15
Трамп і Нобелівська премія миру
13 жовтня 2025, 10:05
82 дрони РФ атакували Україну: скільки збила ППО
13 жовтня 2025, 09:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »