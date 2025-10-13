Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні

Фото: Національна поліція

У Печерському районі Києва поліція затримала 22-річного місцевого мешканця, який під час побачення напав на 26-річну дівчину та відібрав у неї гроші

Про це повідомили столичні правоохоронці, передає RegioNews.

Зазначається, що дівчина познайомилася з хлопцем через Інтернет і погодилася на зустріч у квартирі.

Під час побачення між ними виник конфлікт, під час якого зловмисник дістав пневматичний пістолет та почав бити жертву по голові, завдаючи також ударів ногами. Після цього він забрав 500 гривень і втік.

Правоохоронці швидко встановили особу нападника та затримали його у квартирі товариша. Під час обшуку вилучено пневматичний пістолет, який використовувався під час злочину.

За словами затриманого, напад було скоєно через те, що дівчина не відповідала фото на сайті знайомств.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому світить до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

