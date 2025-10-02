Иллюстративное фото: из открытых источников

В Днепровском районе столицы 23-летний киевлянин набросился с кулаками на девушку после того, как она сделала ему замечание из-за попытки пройти к кассе без очереди

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным полиции, 27-летняя местная жительница стояла в очереди, когда парень пытался обойти других покупателей и рассчитаться за товары. В ответ на ее замечания юноша несколько раз ударил девушку по лицу и телу. Она упала, но нападающий продолжил избивать потерпевшую, после чего скрылся.

Девушку госпитализировали с многочисленными ушибами и переломом челюсти.

Правоохранители установили личность нападающего и разыскали его. Оказалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фигуранту объявили о подозрении по ч. 1 ст. 122 УК Украины (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

