Конфликт в очереди к кассе: в Киеве парень избил девушку в магазине из-за замечания
Взятка в 8000 долларов за побег из части: на Днепропетровщине разоблачили сговор военных
На трассе в Одесской области легковушка врезалась в грузовик: погибли мать и дочь, пострадала бабушка
02 октября 2025, 15:47

Конфликт в очереди к кассе: в Киеве парень избил девушку в магазине из-за замечания

02 октября 2025, 15:47
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Днепровском районе столицы 23-летний киевлянин набросился с кулаками на девушку после того, как она сделала ему замечание из-за попытки пройти к кассе без очереди

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным полиции, 27-летняя местная жительница стояла в очереди, когда парень пытался обойти других покупателей и рассчитаться за товары. В ответ на ее замечания юноша несколько раз ударил девушку по лицу и телу. Она упала, но нападающий продолжил избивать потерпевшую, после чего скрылся.

Девушку госпитализировали с многочисленными ушибами и переломом челюсти.

Правоохранители установили личность нападающего и разыскали его. Оказалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фигуранту объявили о подозрении по ч. 1 ст. 122 УК Украины (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве водитель Mercedes жестоко избил велосипедиста из-за замечаний. Нападавшего задержали – он оказался фигурантом дела по коррупции на закупке зимней формы для ТРО.

