01:30  11 жовтня
Чоловік MamaRika розповів, скільки заробляє співачка
23:55  10 жовтня
Інфляція у вересні: які продукти в Україні подорожчали найбільше
21:19  10 жовтня
На Житомирщині зник безвісти 12-річний хлопчик
11 жовтня 2025, 09:12

Київ повертається до звичного ритму: транспорт відновив роботу після атаки

11 жовтня 2025, 09:12
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У столиці повністю відновлено рух тролейбусів і трамваїв після чергової атаки РФ

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає RegioNews.

"Рух громадського транспорту – тролейбусів і трамваїв – після чергової атаки на столицю повністю відновлений", – йдеться у повідомленн.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня російські війська масовано обстріляли 8 регіонів України та столицю. Внаслідок атак загинула дитина, понад 20 людей отримали поранення. Під ударом ворога опинилися енергетика, цивільна інфраструктура та житлові будинки. Низка областей залишилась без електропостачання.

Через перебої з електропостачанням у столиці був транспортний колапс. Деякі тролейбусні та трамвайні маршрути тимчасово не функціонували, а рух на окремих відрізках метро було призупинено.

Київ російська армія атака громадський рух транспорт тролейбуси трамвай КМДА
Зеленський розкритикував захист Києва від ударів РФ
10 жовтня 2025, 23:23
Кличко попередив про нову хвилю атак РФ на Київ
10 жовтня 2025, 17:33
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Ворог атакував Харківщину: поранено трьох людей, зруйновано цивільну інфраструктуру
11 жовтня 2025, 09:40
На Чернігівщині помер поранений працівник обленерго – уже двоє загиблих після удару РФ
11 жовтня 2025, 08:47
Співачка Олена Тополя розповіла, як вони з чоловіком "підтримують вогник" у стосунках
11 жовтня 2025, 01:50
Чоловік MamaRika розповів, скільки заробляє співачка
11 жовтня 2025, 01:30
Донька Олі Полякової розповіла, скільки грошей їй надсилають батьки для життя в США
11 жовтня 2025, 00:50
Україна наростила імпорт свинини: що відбувається з ринком
11 жовтня 2025, 00:30
Інфляція у вересні: які продукти в Україні подорожчали найбільше
10 жовтня 2025, 23:55
Екскерівник Державної фіскальної служби Насіров стягнув з України майже 10 тисяч євро за погане лікування
10 жовтня 2025, 23:42
Зеленський розкритикував захист Києва від ударів РФ
10 жовтня 2025, 23:23
