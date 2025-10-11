Київ повертається до звичного ритму: транспорт відновив роботу після атаки

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У столиці повністю відновлено рух тролейбусів і трамваїв після чергової атаки РФ

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає RegioNews.

"Рух громадського транспорту – тролейбусів і трамваїв – після чергової атаки на столицю повністю відновлений", – йдеться у повідомленн.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня російські війська масовано обстріляли 8 регіонів України та столицю. Внаслідок атак загинула дитина, понад 20 людей отримали поранення. Під ударом ворога опинилися енергетика, цивільна інфраструктура та житлові будинки. Низка областей залишилась без електропостачання.

Через перебої з електропостачанням у столиці був транспортний колапс. Деякі тролейбусні та трамвайні маршрути тимчасово не функціонували, а рух на окремих відрізках метро було призупинено.