15:49  09 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
13:01  09 октября
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
12:27  09 октября
В Черновцах начинают отопительный сезон
UA | RU
09 октября 2025, 21:56

Украина потеряла около 60% газовой добычи из-за массированных ударов РФ 3 октября

09 октября 2025, 21:56
Фото: иллюстративное
Из-за атак по ключевым газодобывающим регионам Украине придется закупать миллиардные объемы газа за границей

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Массированные атаки РФ 3 октября по Харьковской и Полтавской областям привели к существенному сокращению внутренней добычи природного газа в Украине. По данным агентства Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, страна потеряла около 60% собственных мощностей в этой сфере.

Полтавская область, где сосредоточены основные газодобывающие предприятия, стала наиболее пострадавшим регионом. Повреждение инфраструктуры вынуждает правительство Украины планировать значительные закупки газа за границей, чтобы обеспечить население топливом в зимний период.

По оценкам источников Bloomberg, стране придется импортировать около 4,4 млрд кубометров газа на сумму почти 2 млрд евро, что составляет примерно 20% годового потребления. Это подчеркивает важность сохранения и защиты энергетической инфраструктуры, которая вплоть до начала полномасштабного вторжения России полностью удовлетворяла внутренние потребности государства.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия пытается воспрепятствовать добыче украинского газа. Он подчеркнул, что правительство сосредоточено на финансовой готовности закупать импортное топливо, чтобы население страны не осталось без тепла в холодный сезон.

Ранее сообщалось, на Харьковщине ввели новые ограничения для мотоциклов в ночное время и во время тревог. Жители Лозовской громады уже заметили, как изменения влияют на передвижение техники и соблюдают ли водители новые правила.

газ Украина война Полтавская область Харьковская область энергетика отопительный сезон добыча
09 октября 2025
07 августа 2025
