Метро в Києві працює з обмеженнями через проблеми зі світлом: що відомо
Через складну ситуацію в енергетичній системі столиці 10 жовтня рух поїздів Київського метрополітену здійснюється зі змінами
Про це повідомила пресслужба КМДА, передає RegioNews.
- Червона лінія – поїзди курсують між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна", інтервал руху –6 хвилин.
- Синя лінія – рух здійснюється між станціями "Героїв Дніпра" – "Теремки", інтервал – 6 хвилин.
- Зелена лінія – поїзди курсують між станціями "Сирець" – "Кловська", інтервал – 7 хвилин.
Рух поїздів на ділянці від "Печерська" до "Червоного хутора" тимчасово неможливий через енергетичні проблеми.
Під час повітряної тривоги всі підземні станції метро працюють у режимі укриття.
Нагадаємо, в Україні вночі 10 жовтня двічі оголошували масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування російських аеробалістичних ракет типу "Кинджал".
Як відомо, ще з вечора 9 жовтня російські війська розпочали нову хвилю атак по території України. Під прицілом опинився Київ – у місті протягом ночі кілька разів лунали вибухи. Відомо про 9 постраждалих. У столиці частково перебої зі світлом та водопостачання.