Метро в Києві працює з обмеженнями через проблеми зі світлом: що відомо

Через складну ситуацію в енергетичній системі столиці 10 жовтня рух поїздів Київського метрополітену здійснюється зі змінами

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Червона лінія – поїзди курсують між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна", інтервал руху –6 хвилин.

– поїзди курсують між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна", інтервал руху –6 хвилин. Синя лінія – рух здійснюється між станціями "Героїв Дніпра" – "Теремки", інтервал – 6 хвилин.

– рух здійснюється між станціями "Героїв Дніпра" – "Теремки", інтервал – 6 хвилин. Зелена лінія – поїзди курсують між станціями "Сирець" – "Кловська", інтервал – 7 хвилин.

Рух поїздів на ділянці від "Печерська" до "Червоного хутора" тимчасово неможливий через енергетичні проблеми.

Під час повітряної тривоги всі підземні станції метро працюють у режимі укриття.

Нагадаємо, в Україні вночі 10 жовтня двічі оголошували масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування російських аеробалістичних ракет типу "Кинджал".

Як відомо, ще з вечора 9 жовтня російські війська розпочали нову хвилю атак по території України. Під прицілом опинився Київ – у місті протягом ночі кілька разів лунали вибухи. Відомо про 9 постраждалих. У столиці частково перебої зі світлом та водопостачання.