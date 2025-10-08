У Києві малолітні діти підпалили під'їзд багатоповерхівки
У Деснянському районі Києва поліцейські встановили трьох малолітніх хлопців, які влаштували підпал у під'їзді багатоповерхового будинку на вулиці Сержа Лифаря
Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.
Зазначається, що рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь.
Огляд показав, що займання сталося через підпал паперу в коридорі.
Вогонь пошкодив стіни, стелю та підлогу на першому поверсі, а також залишив сліди на третьому.
Ювенальні поліцейські встановили причетних – трьох місцевих хлопців віком 8, 9 та 10 років. Діти пояснили, що підпалили папір "заради розваги", не усвідомлюючи ризику поширення вогню.
Відповідальність за дії дітей нестимуть батьки – на них склали адміністративні протоколи.
Нагадаємо, на Одещині діти намагались підірвати під’їзд багатоповерхівки. Поліцейські з’ясували, що діти заради розваги повторили експеримент, який побачили в одній із соціальних мереж. Батьків малолітніх хуліганів оштрафували.