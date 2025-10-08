Фото: Національна поліція

У Деснянському районі Києва поліцейські встановили трьох малолітніх хлопців, які влаштували підпал у під'їзді багатоповерхового будинку на вулиці Сержа Лифаря

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь.

Огляд показав, що займання сталося через підпал паперу в коридорі.

Вогонь пошкодив стіни, стелю та підлогу на першому поверсі, а також залишив сліди на третьому.

Ювенальні поліцейські встановили причетних – трьох місцевих хлопців віком 8, 9 та 10 років. Діти пояснили, що підпалили папір "заради розваги", не усвідомлюючи ризику поширення вогню.

Відповідальність за дії дітей нестимуть батьки – на них склали адміністративні протоколи.

Нагадаємо, на Одещині діти намагались підірвати під’їзд багатоповерхівки. Поліцейські з’ясували, що діти заради розваги повторили експеримент, який побачили в одній із соціальних мереж. Батьків малолітніх хуліганів оштрафували.