07 октября 2025, 19:19

В Одессе будут судить 25-летнего мужчину, пытавшегося сжечь квартиру семьи военного

07 октября 2025, 19:19
фото: Национальная полиция
Событие произошло в июле в одной из многоэтажек Приморского района Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители оперативно разыскали и задержали причастного к поджогу злоумышленника. Им оказался 25-летний житель Одесского района. Накануне фигурант познакомился с девушкой через чат-бот в популярном мессенджере. Уже через несколько часов после начала переписки ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником одной из силовых структур. Мужчина сообщил, что его новая знакомая – вроде бы коллаборантка, которая работает на государство-агрессорку. Не имея никакого отношения к правоохранительному органу Украины, он предложил фигуранту "разоблачить предательницу", в частности, узнать ее адрес и поджечь входную дверь квартиры. По словам переписчика, "предательницу" должны были вот-вот задержать, а исполнитель получил бы компенсацию расходов за свою "работу".

Злоумышленник согласился выполнить задание. На самом же деле квартира, которую заказчик избрал объектом преступного посягательства, принадлежала семье военнослужащего и не имела никакого отношения к "новой знакомой" фигуранту.

За совершенное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, жительницу Одесщины, убившей кирпичом знакомого, приговорили к 8 годам лишения свободы. Трагическое событие произошло в октябре 2021 года.

03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
