В Одессе будут судить 25-летнего мужчину, пытавшегося сжечь квартиру семьи военного

фото: Национальная полиция

Событие произошло в июле в одной из многоэтажек Приморского района Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители оперативно разыскали и задержали причастного к поджогу злоумышленника. Им оказался 25-летний житель Одесского района. Накануне фигурант познакомился с девушкой через чат-бот в популярном мессенджере. Уже через несколько часов после начала переписки ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником одной из силовых структур. Мужчина сообщил, что его новая знакомая – вроде бы коллаборантка, которая работает на государство-агрессорку. Не имея никакого отношения к правоохранительному органу Украины, он предложил фигуранту "разоблачить предательницу", в частности, узнать ее адрес и поджечь входную дверь квартиры. По словам переписчика, "предательницу" должны были вот-вот задержать, а исполнитель получил бы компенсацию расходов за свою "работу".

Злоумышленник согласился выполнить задание. На самом же деле квартира, которую заказчик избрал объектом преступного посягательства, принадлежала семье военнослужащего и не имела никакого отношения к "новой знакомой" фигуранту.

За совершенное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

