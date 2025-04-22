11:19  22 апреля
В Одессе работника ТЦК будут судить за хулиганство
09:49  22 апреля
В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода на этой неделе
07:05  22 апреля
В Белой Церкви утонула 15-летняя девушка
UA | RU
UA | RU
22 апреля 2025, 15:55

В Одесской области дети пытались взорвать подъезд многоэтажки

22 апреля 2025, 15:55
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Полицейские разоблачили четырех малолетних жителей Белгорода-Днестровского, устроивших взрыв в подъезде многоэтажки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Во время интернет-мониторинга, в одной из групп мессенджера, полицейские обнаружили видео, на котором четверо подростков в подъезде многоэтажки смешали в бутылке бытовые химические вещества и бросили на лестничную площадку, после чего она взорвалась.

Правоохранители оперативно установили личности взрывников и разыскали их.

Полицейские выяснили, что дети ради развлечения повторили эксперимент, который увидели в одной из социальных сетей.

Родителей малолетних хулиганов оштрафовали.

Напомним, в Одесской области общественная организация выдавала себя за ТЦК и похищала мужчин.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область Белгород-Днестровский взрыв дети
В Одесской области пограничники задержали группу мужчин, которые за 28 тыс. долларов пытались бежать за границу
22 апреля 2025, 12:20
В Одессе работника ТЦК будут судить за хулиганство
22 апреля 2025, 11:19
В Одесской области осудили 19-летнего водителя, который пьяным сбил женщину
18 апреля 2025, 17:03
Все новости »
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
В Харькове будут судить дезертира, который организовывал побег мужчин за границу
22 апреля 2025, 16:39
Удар ФАБом по многоэтажке: в Запорожье снова увеличилось количество раненых
22 апреля 2025, 16:35
Суд отправил заммэра Киева Прокопива под круглосуточный домашний арест
22 апреля 2025, 16:15
СБУ разоблачила очередное миллионное хищение бюджета на Подольском мосту в Киеве
22 апреля 2025, 15:54
Массированный обстрел Харькова: спасатели потушили пожары, уже 8 пострадавших
22 апреля 2025, 15:50
Драка со смертельным финалом: на Житомирщине мужчина убил односельчанина
22 апреля 2025, 15:46
В "Дии" запускают замену техпаспорта онлайн: стартует тестирование
22 апреля 2025, 15:33
Авиаудар по Запорожью: количество пострадавших выросло до 23
22 апреля 2025, 15:25
На Закарпатье вблизи границы со Словакией пограничники задержали двух мужчин, которые ехали "к девушкам на Пасху"
22 апреля 2025, 15:21
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »