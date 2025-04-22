В Одесской области дети пытались взорвать подъезд многоэтажки

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Во время интернет-мониторинга, в одной из групп мессенджера, полицейские обнаружили видео, на котором четверо подростков в подъезде многоэтажки смешали в бутылке бытовые химические вещества и бросили на лестничную площадку, после чего она взорвалась.

Правоохранители оперативно установили личности взрывников и разыскали их.

Полицейские выяснили, что дети ради развлечения повторили эксперимент, который увидели в одной из социальных сетей.

Родителей малолетних хулиганов оштрафовали.

Напомним, в Одесской области общественная организация выдавала себя за ТЦК и похищала мужчин.