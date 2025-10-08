Ремонт обернулся воровством: в Киеве будут судить мужчину, обокравшего заказчиков

Фото: Национальная полиция

В столице завершили расследование дела в отношении 34-летнего жителя Одесщины, который вместо обещанного ремонта украл у киевлян технику и строительные материалы

Об этом сообщила Полиция Києва, передает RegioNews.

Отмечается, что в августе этого года женщина обратилась к правоохранителям с заявлением о воровстве из ее квартиры. Она вместе с сожителем наняла мужчину для проведения ремонтных работ, найдя его через интернет-объявление.

После получения ключей от дома новоиспеченный "мастер" в первый же день перестал выходить на связь. Когда владельцы пришли проверить квартиру, обнаружили, что из нее скрылась техника и стройматериалы.

Оперативники установили личность злоумышленника – им оказался 34-летний одессит, недавно приехавший в столицу.

Мужчине сообщили о подозрении.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. За совершенное подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

