08 октября 2025, 08:22

Ремонт обернулся воровством: в Киеве будут судить мужчину, обокравшего заказчиков

08 октября 2025, 08:22
Фото: Национальная полиция
В столице завершили расследование дела в отношении 34-летнего жителя Одесщины, который вместо обещанного ремонта украл у киевлян технику и строительные материалы

Об этом сообщила Полиция Києва, передает RegioNews.

Отмечается, что в августе этого года женщина обратилась к правоохранителям с заявлением о воровстве из ее квартиры. Она вместе с сожителем наняла мужчину для проведения ремонтных работ, найдя его через интернет-объявление.

После получения ключей от дома новоиспеченный "мастер" в первый же день перестал выходить на связь. Когда владельцы пришли проверить квартиру, обнаружили, что из нее скрылась техника и стройматериалы.

Оперативники установили личность злоумышленника – им оказался 34-летний одессит, недавно приехавший в столицу.

Мужчине сообщили о подозрении.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. За совершенное подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в столице к семи годам лишения свободы приговорен 33-летний мужчина, который во время отключения электроэнергии похитил деньги из кассы одного из отелей в центральной части города. Правоохранители задержали подозреваемого во время патрулирования Шевченковского района Киева.

Киев вор воровство ремонт полиция одессит подозрение
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
