10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
UA | RU
UA | RU
27 августа 2025, 09:45

Мужчина, обокравший отель в Киеве во время блекаута, получил семь лет тюрьмы

27 августа 2025, 09:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В столице к семи годам лишения свободы приговорен 33-летний мужчина, который во время отключения электроэнергии похитил деньги из кассы одной из гостиниц в центральной части города

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленник воспользовался тьмой, проник в помещение и похитил 1 400 гривен, однако далеко бежать ему помешали правоохранители.

В ходе расследования полиция также установила причастность мужчины к краже велосипеда стоимостью 14 тысяч гривен с территории храма. Муж ранее неоднократно судим за имущественные преступления, в том числе разбойное нападение и ограбление.

Правоохранители задержали подозреваемого во время патрулирования Шевченковского района Киева: заметив его подозрительное поведение, полицейские попытались задержать, однако злоумышленник пытался скрыться. Его догнали и проверили – именно он совершил кражу в отеле.

По словам начальника Шевченковского управления полиции Игоря Падюка, следователи сообщили мужчине о подозрении по статьям 186 и 185 Уголовного кодекса Украины – грабеж и кражу, совершенные в условиях военного положения.

Недавно Шевченковский районный суд вынес решение о наказании злоумышленнику в виде 7 лет лишения свободы.

Напомним, в суд направлен обвинительный акт в отношении двух киевлян, напавших на 35-летнего адвоката в Деснянском районе столицы. Между мужчинами возник словесный спор, во время которого злоумышленники свергли адвоката на землю и начали избивать его по голове. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев грабеж тюрьма воровство деньги велосипед отель полиция суд
В Одессе будут судить псевдотрейдера, который обманул людей более чем на 42 млн грн
26 августа 2025, 17:45
В Тернопольской области у 63-летнего мужчины изъяли пистолет
26 августа 2025, 16:35
Разбойное нападение на остановке в Киеве: полиция задержала двух подозреваемых
26 августа 2025, 10:50
Все новости »
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Россияне ударили по энергетической и газовой инфраструктуре в шести областях Украины
27 августа 2025, 11:34
В Херсоне уничтожили мины-"лепестки", дистанционно разбросанные оккупантами
27 августа 2025, 11:17
Оккупанты обстреляли ферму в Херсонской области: есть погибшие
27 августа 2025, 11:04
В Одесской области отменили незаконную аренду двух ставков площадью 73 га
27 августа 2025, 10:57
За неповиновение в армии – только тюрьма: Рада хочет отменить условный срок
27 августа 2025, 10:54
В Виннице мужчину осудили за длительное издевательство и изнасилование дочери
27 августа 2025, 10:40
Антидроновые сетки, которые закупила и начала устанавливать Херсонская администрация, рвутся от ветра
27 августа 2025, 10:39
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
27 августа 2025, 10:23
СБУ задержала агента ФСБ, который наводил российские ракеты на военные объекты в пяти областях
27 августа 2025, 10:19
В ГПСУ сообщили, как мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет уехать за границу
27 августа 2025, 10:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »