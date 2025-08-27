Мужчина, обокравший отель в Киеве во время блекаута, получил семь лет тюрьмы

Иллюстративное фото: из открытых источников

В столице к семи годам лишения свободы приговорен 33-летний мужчина, который во время отключения электроэнергии похитил деньги из кассы одной из гостиниц в центральной части города

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленник воспользовался тьмой, проник в помещение и похитил 1 400 гривен, однако далеко бежать ему помешали правоохранители.

В ходе расследования полиция также установила причастность мужчины к краже велосипеда стоимостью 14 тысяч гривен с территории храма. Муж ранее неоднократно судим за имущественные преступления, в том числе разбойное нападение и ограбление.

Правоохранители задержали подозреваемого во время патрулирования Шевченковского района Киева: заметив его подозрительное поведение, полицейские попытались задержать, однако злоумышленник пытался скрыться. Его догнали и проверили – именно он совершил кражу в отеле.

По словам начальника Шевченковского управления полиции Игоря Падюка, следователи сообщили мужчине о подозрении по статьям 186 и 185 Уголовного кодекса Украины – грабеж и кражу, совершенные в условиях военного положения.

Недавно Шевченковский районный суд вынес решение о наказании злоумышленнику в виде 7 лет лишения свободы.

Напомним, в суд направлен обвинительный акт в отношении двух киевлян, напавших на 35-летнего адвоката в Деснянском районе столицы. Между мужчинами возник словесный спор, во время которого злоумышленники свергли адвоката на землю и начали избивать его по голове. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.