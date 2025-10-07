11:12  07 октября
В Житомирской области мужчину, который убил жену и 9-летнюю дочь, взяли под стражу
10:17  07 октября
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
07:43  07 октября
Умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина
UA | RU
UA | RU
07 октября 2025, 13:33

В Киеве будут судить трех злоумышленников, которые готовились убить замминистра

07 октября 2025, 13:33
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В столице будут судить троих подельников по обвинению в подготовке к убийству первого заместителя министра здравоохранения

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что в суд направлен обвинительный акт в отношении 37-летнего киевлянина, 29-летнего жителя Киевщины и их 22-летней сообщницы, обвиняемых в готовке к умышленному убийству первого заместителя министра здравоохранения и незаконченному покушению на приобретение огнестрельного мужчины.

Обвиняемые следили за ним, арендуя автомобили и квартиру в жилом комплексе, где проживает мужчина. Они пытались приобрести оружие, из которого планировали застрелить врача. Впрочем, их намерения помешали стражи порядка, задержав сообщников во время передачи денег за пистолет.

Напомним, в Киеве из-за долга мужчина нанес знакомому многочисленные ножевые ранения. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев покушение на убийство прокуратура суд министр
В Киеве остановилась "зеленая" ветка метро из-за поломки поезда
07 октября 2025, 09:27
В Киеве разоблачили адвокатов, зарабатывавших на уклонистах
06 октября 2025, 19:05
На Киевщине будут судить двух офицеров, воровавших горючее из воинской части
06 октября 2025, 11:46
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Украина может без Болгарии достроить атомные блоки на Хмельницкой атомной станции
07 октября 2025, 15:22
Пограничники отразили массированный штурм россиян в Харьковской области
07 октября 2025, 15:13
Хищение средств на каретах скорых: в Киеве начали расследование
07 октября 2025, 14:58
Жительницу Одесщины, убившей кирпичом знакомого, приговорили к 8 годам лишения свободы
07 октября 2025, 14:35
Взятка за инвалидность: в Хмельницкой области правоохранители разоблачили врача психбольницы
07 октября 2025, 14:24
Бил и унижал: отчима на Киевщине подозревают в доведении падчерицы до самоубийства
07 октября 2025, 14:09
В Хмельницком водитель в 12 раз превышал норму алкоголя и врезался в электроопору
07 октября 2025, 13:50
В Молдове будут судить украинца, который помогал мужчинам бежать за границу
07 октября 2025, 13:48
В Харькове вынесли приговор военному ТЦК, ударившему учителя истории
07 октября 2025, 13:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Остап Дроздов
Все блоги »