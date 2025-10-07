В Киеве будут судить трех злоумышленников, которые готовились убить замминистра

иллюстративное фото: из открытых источников

В столице будут судить троих подельников по обвинению в подготовке к убийству первого заместителя министра здравоохранения

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что в суд направлен обвинительный акт в отношении 37-летнего киевлянина, 29-летнего жителя Киевщины и их 22-летней сообщницы, обвиняемых в готовке к умышленному убийству первого заместителя министра здравоохранения и незаконченному покушению на приобретение огнестрельного мужчины.

Обвиняемые следили за ним, арендуя автомобили и квартиру в жилом комплексе, где проживает мужчина. Они пытались приобрести оружие, из которого планировали застрелить врача. Впрочем, их намерения помешали стражи порядка, задержав сообщников во время передачи денег за пистолет.

Напомним, в Киеве из-за долга мужчина нанес знакомому многочисленные ножевые ранения. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.