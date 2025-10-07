Взятка за инвалидность: в Хмельницкой области правоохранители разоблачили врача психбольницы
В Хмельницкой области правоохранители разоблачили заведующего отделением психиатрической больницы, который требовал 1500 долларов за предоставление жене военнослужащего третьей группы инвалидности и оформление необходимой документации
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что врача задержали во время получения неправомерной выгоды.
Следователи объявили ему подозрение. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
На время расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.
Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к преступной схеме.
Напомним, в Ровно правоохранители разоблачили схему , в которой бывший врач обещал помочь с оформлением инвалидности. За свои "услуги" мужчина требовал 3600 долларов.