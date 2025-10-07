11:12  07 октября
07 октября 2025, 14:24

Взятка за инвалидность: в Хмельницкой области правоохранители разоблачили врача психбольницы

07 октября 2025, 14:24
Фото: Национальная полиция
В Хмельницкой области правоохранители разоблачили заведующего отделением психиатрической больницы, который требовал 1500 долларов за предоставление жене военнослужащего третьей группы инвалидности и оформление необходимой документации

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что врача задержали во время получения неправомерной выгоды.

Следователи объявили ему подозрение. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

На время расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к преступной схеме.

Напомним, в Ровно правоохранители разоблачили схему , в которой бывший врач обещал помочь с оформлением инвалидности. За свои "услуги" мужчина требовал 3600 долларов.

